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2 млн детей в поисках безопасности покинули Украину после вторжения России, - ЮНИСЕФ

30 мартa, 2022 среда
23:17
беженцы из Украины

С учетом 2,5 млн детей, перемещенных внутри страны, уже 60% украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за нападений окупантов на населенные пункты

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

По данным ЮНИСЕФ и Агентства ООН по делам беженцев, дети составляют половину общего количества беженцев от войны в Украине. Более 1,1 миллиона детей прибыли в Польшу, а сотни тысяч прибыли в Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию и Чешскую Республику.

"Поскольку количество детей, которые покинули свои дома, продолжает стремительно расти, нам необходимо помнить, что каждый ребенок нуждается в защите, доступе к образованию, праву на безопасность и поддержку", - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

ЮНИСЕФ предупреждает о повышенном риске торговли людьми и эксплуатации. С целью снижения рисков, которым подвергаются дети и подростки, ЮНИСЕФ и Агентство ООН по делам беженцев в партнерстве с правительствами и организациями гражданского общества увеличивают количество "Голубых точек" в странах, принимающих беженцев, в частности в Молдове, Румынии и Словакии.

"Голубые точки" – безопасные места для остановки в пути, где семьи могут получить информацию, также там помогают идентифицировать детей без сопровождения или разделенных с родителями и обеспечить их защиту от эксплуатации.

Также ЮНИСЕФ в срочном порядке работает с правительствами стран и другими органами власти по всему региону над введением дополнительных мер по безопасности детей, включая усиление мониторинга защиты детей при пересечении границ.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, во время конфликта в Украине погибли более 100 детей, еще 134 ребенка были ранены. Однако настоящее количество жертв, вероятно, гораздо выше.

"ЮНИСЕФ также глубоко обеспокоен судьбой детей и семей, которые застряли в пострадавших районах или не имеют возможности оттуда выбраться из-за огромных рисков безопасности и отсутствия безопасных путей эвакуации. Растет количество сообщений об острой нехватке пищи, воды, тепла и предметов первой необходимости, что подчеркивает важность получение безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа во все районы страны Некоторые дети, которые покинули Украину, все еще имеют доступ к украинской школьной программе через Интернет, чтобы обеспечить доступ к образованию для других детей, необходимо приложить коллективные усилия, в том числе со стороны стран принимающие беженцев. Кроме возможности продолжать учиться, доступ к образованию дает детям определенную стабильность, защиту и чувство принадлежности в период неопределенности", - пишут в организации.

На этой неделе ЮНИСЕФ начал программу гуманитарной денежной помощи для поддержки 52 000 наиболее уязвимых семей в Украине.

По состоянию на 28 марта 2022 года ЮНИСЕФ отправил 114 грузовиков, доставивших 1275 метрических тонн товаров для предоставления срочной помощи детям и семьям в Украине и в соседних странах. В Украину прибыли 63 грузовика со средствами для удовлетворения нужд более 8 миллионов человек, в том числе 2 миллиона детей.

  • Напомним, для семей с детьми, пострадавшими из-за войны войны в Украине и нуждающихся в финансовой поддержке, ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики начали программу финансовой помощи

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