2 июня оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - группировка ОС
Армия РФ обстреляла около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты разрушили и повредили 52 гражданских объекта
Об этом сообщила группировка Объединенных сил.
В результате обстрелов погибли 5 человек, еще 7 ранены.
"Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 52 гражданских объекта, из них: 42 жилых дома, два завода, админпомещение и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар. В результате этих обстрелов погибло 5 гражданских лиц, еще 7 получили ранения", - говорится в сообщении.
Добавляют, что украинские защитники Объединенных сил отразили 5 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- • 5 танков;
- • 3 артиллерийские системы;
- • 2 боевые бронированные машины;
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
- На Днепровщине оккупанты обстреляли Марьянское. Разрушили дома и повредили газопровод.
- Оккупанты выводят на рейд Севастополя суда торгового флота, заставляя их выключать системы идентификации.
- Северодонецк держится и имеет шансы на скорейшее увольнение. О ситуации в городе рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное