2 июня оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - группировка ОС

Об этом сообщила группировка Объединенных сил.

В результате обстрелов погибли 5 человек, еще 7 ранены.

"Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 52 гражданских объекта, из них: 42 жилых дома, два завода, админпомещение и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар. В результате этих обстрелов погибло 5 гражданских лиц, еще 7 получили ранения", - говорится в сообщении.

Добавляют, что украинские защитники Объединенных сил отразили 5 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 5 танков;

• 3 артиллерийские системы;

• 2 боевые бронированные машины;

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

На Днепровщине оккупанты обстреляли Марьянское. Разрушили дома и повредили газопровод.

Оккупанты выводят на рейд Севастополя суда торгового флота, заставляя их выключать системы идентификации.

Северодонецк держится и имеет шансы на скорейшее увольнение. О ситуации в городе рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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