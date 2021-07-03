2 июля на фронте: с российской стороны - 19 обстрелов вблизи 9 украинских городов, поселков и сел
За прошедшие сутки, 2 июля 2021 года, на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск
Оккупанты вели огонь по позициям защитников Украины вблизи 9 населенных пунктов, передает Еспресо.TV .
Места обстрелов приводятся в утреннем фронтовом возведении:
Золотое-4 - из минометов 82-го калибра,
Гнутово - оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го калибра,
Авдеевка - противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов,
Пески - российские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра,
Старогнатовка - враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1,
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Светлодарск - вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,
Красногоровка - российские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
Каменка - враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
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"Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдиикы из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра", - отмечает пресс служба Операции Объединенных Сил.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
Согласно официальным данным, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
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