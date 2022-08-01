2 августа спикер палаты представителей США может посетить Тайвань, - СМИ
Тайваньские СМИ сообщают, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси состоится завтра, 2 августа
Об этом написал в твиттер корреспондент издания DW в Восточной Азии Уильям Янг.
"Несколько местных тайваньских СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что спикер Пелоси может прибыть на Тайвань завтра вечером", - отметил журналист.
- Напомним, 30 июля на фоне визита Нэнси Пелоси и учений Китая Тайвань поднял в небо истребители . Вместе с тем Китай закрыл Тайваньский пролив и продолжил "учебную стрельбу" с помощью артиллерии и РСЗО. Также местные СМИ зафиксировали переброску РСЗО в провинцию, которая находится всего в 180 км от Тайваня.
- Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в ряд стран – но не на Тайвань.
- Члены конгресса США от Республиканской партии готовят законопроект о предоставлении Тайваню военной помощи по ленд-лизу.
- Член правления Украинской ассоциации китаеведов Олесь Коваль убежден, что Китай начнет военное вторжение в Тайвань только в том случае, если будет провозглашена независимость острова.
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