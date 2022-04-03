2 апреля Воздушные силы ВСУ поразили 8 воздушных целей, среди них 2 самолета

Об этом рассказал спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат.

Командование ПС ВСУ сообщает, что 2 апреля было уничтожено 8 воздушных целей:

2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);

1 вертолет;

1 БпЛА (ОТР);

4 крылатые ракеты.

Также в ПС ВСУ добавляют, что ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.

Напомним, сегодня, 2 апреля, стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

ОТУ "Восток" сообщил , что за прошедшие сутки отбили 2 атаки врага, уничтожили 80 оккупантов и 9 единиц техники.

А на Донбассе в течение суток отбили 6 атак врага и уничтожили 17 единиц техники,

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