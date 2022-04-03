2 апреля Воздушные силы ВСУ поразили 8 воздушных целей, среди них 2 самолета
Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжила наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.
Об этом рассказал спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат.
Командование ПС ВСУ сообщает, что 2 апреля было уничтожено 8 воздушных целей:
- 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);
- 1 вертолет;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крылатые ракеты.
Также в ПС ВСУ добавляют, что ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.
- Напомним, сегодня, 2 апреля, стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
- ОТУ "Восток" сообщил , что за прошедшие сутки отбили 2 атаки врага, уничтожили 80 оккупантов и 9 единиц техники.
- А на Донбассе в течение суток отбили 6 атак врага и уничтожили 17 единиц техники,
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