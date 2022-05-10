$195 млн за Мэрилин: картину Энди Уорхола продали в Нью-Йорке за рекордную сумму
Одно из десятков изображений, сделанных Энди Уорхолом из Мэрилин Монро в 1960-х годах, было продано за рекордные 195 миллионов долларов на аукционе Christie's в Нью-Йорке
Об этом сообщает CNN.
Аукционный дом перед продажей заявлял, что ожидает ставок около 200 миллионов долларов.
Christie's описал "Shot Sage Blue Marilyn" как "одно из самых редких и наиболее трансцендентных существующих изображений". Ранее его демонстрировали в разных известных мировых галереях, в том числе музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Центре Помпиду в Париже и лондонском Tate Modern.
Предварительно картина принадлежала ряду известных галеристов и коллекционеров. Впоследствии ее приобрел покойный швейцарский арт-дилер Томас Амманн. Сейчас портрет выставил на аукцион Цюрихский фонд Томаса и Дорис Амманив – благотворительная организация, получившая название по имени арт-дилера и его сестры.
Фонд будет использовать вырученные средства для финансирования программ здравоохранения и образования для детей по всему миру.
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