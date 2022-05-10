Об этом сообщает CNN.

Аукционный дом перед продажей заявлял, что ожидает ставок около 200 миллионов долларов.

Christie's описал "Shot Sage Blue Marilyn" как "одно из самых редких и наиболее трансцендентных существующих изображений". Ранее его демонстрировали в разных известных мировых галереях, в том числе музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Центре Помпиду в Париже и лондонском Tate Modern.

Предварительно картина принадлежала ряду известных галеристов и коллекционеров. Впоследствии ее приобрел покойный швейцарский арт-дилер Томас Амманн. Сейчас портрет выставил на аукцион Цюрихский фонд Томаса и Дорис Амманив – благотворительная организация, получившая название по имени арт-дилера и его сестры.

Фонд будет использовать вырученные средства для финансирования программ здравоохранения и образования для детей по всему миру.

Российские кафиры в Мариуполе уничтожили здание художественного музея имени Архипа Куинджи, где хранилось 2 тыс. экспонатов и оригиналы картин всемирно известных мастеров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb