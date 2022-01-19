19 января в Украину придут сухая погода, мороз и гололедица
19 января Украину накроют мороз, гололедица и сухая погода
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах 19 января. Ветер северо-западный с переходом на Западе и Севере на юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять -3...+2°C, в Карпатах и на северо-востоке - -4...-9°C.
В Киеве и Киевской области осадков не будет, однако на дорогах будет держаться гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. В Киевской области температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2°C, в Киеве будет 0...-2°C.
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