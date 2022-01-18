19 января в Украине ослабнет ветер и похолодает, - синоптик Наталья Диденко
19 января Украину накроют существенные морозы, несильный снег и гололедица
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В ночь на 19 января температура воздуха в Украине упадет до -4...-9°C, а на северо-востоке -10...-15°C. Днем Наталья Диденко прогнозирует -2...-5°C, а в Полтавской, Сумской, Харьковской областях до -5...-8°C.
Существенных осадков в стране не будет. Лишь в восточных областях выпадет снег.
Также синоптик предупреждает о гололеде на дорогах.
В Киеве 19 января ослабнет ветер. Снег маловероятен, но будет держаться гололедица. Ночью следует ожидать до -8°C, днем -1...-3°C.
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