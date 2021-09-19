19 сентября на фронте: российские оккупанты совершили 4 обстрела
В воскресенье, 19 сентября, российские оккупационные войска совершили четыре обстрела украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вблизи Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Луганского враг вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Новозвановка противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
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