19 сентября на фронте: российские оккупанты совершили 4 обстрела

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вблизи Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Луганского враг вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новозвановка противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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