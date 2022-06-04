Об этом сообщает оперативное комендирование "Юг".

"Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой в Херсонской области. Армейской авиацией нанесены еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода", – говорится в сообщении.

Также ОК "Юг" сообщило о том, что в некоторых общинах Херсона восстановили мобильную связь и интернет украинских мобильных операторов. Также мобильная связь частично работает на деоккупированных территориях области.

Оккупанты тем временем опасаются сопротивления, нарастающего среди местного населения Херсонской области.

"Местные жители продолжают оказывать сопротивление. Ежедневно в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и послания для оккупантов, распространяются листовки. Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Боятся за свою жизнь и в район Херсона подтянули до 4 самоходных орудий большой мощности типа "Пион", - сообщают в оперативном командовании "Юг".