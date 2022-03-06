1,9 млн долл. за 2 дня: иностранцы массово бронируют жилье, чтобы поддержать украинцев

Люди бронируют жилье в украинских городах через сервис краткосрочной аренды Airbnb, чтобы поддержать владельцев жилья.

Так, за двое суток 2 и 3 марта люди забронировали 61 406 ночей в Украине. "Это 1,9 миллиона долларов США для нуждающихся хостов", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что почти половина этих бронирований была произведена американцами.

Сами украинцы владельцы квартир на сервисе сообщают, что получают десятки бронирований и сообщения со словами поддержки.

"Это слова поддержки от людей СО ВСЕГО МИРА, кто в последние дни "забронировал" мою комнату в Киеве, которую я раньше сдавала. Все донейты передам дальше на нужды Украины и украинцев", - написала киевлянка Ирина Лисова, которая выложила десятки скриншотов из своего аккаунта из словами благодарности.

Напомним, международный сервис для аренды жилья Airbnb заявил, что приостанавливает работу в России и Беларуси .

Ранее Airbnb пообещала предоставить бесплатное жилье для 100 тысяч украинских беженцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb