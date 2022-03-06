1,9 млн долл. за 2 дня: иностранцы массово бронируют жилье, чтобы поддержать украинцев
На сайте сервиса краткосрочной аренды Airbnb всплеск активности в Украине.
Люди бронируют жилье в украинских городах через сервис краткосрочной аренды Airbnb, чтобы поддержать владельцев жилья.
Так, за двое суток 2 и 3 марта люди забронировали 61 406 ночей в Украине. "Это 1,9 миллиона долларов США для нуждающихся хостов", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что почти половина этих бронирований была произведена американцами.
Сами украинцы владельцы квартир на сервисе сообщают, что получают десятки бронирований и сообщения со словами поддержки.
"Это слова поддержки от людей СО ВСЕГО МИРА, кто в последние дни "забронировал" мою комнату в Киеве, которую я раньше сдавала. Все донейты передам дальше на нужды Украины и украинцев", - написала киевлянка Ирина Лисова, которая выложила десятки скриншотов из своего аккаунта из словами благодарности.
- Напомним, международный сервис для аренды жилья Airbnb заявил, что приостанавливает работу в России и Беларуси .
- Ранее Airbnb пообещала предоставить бесплатное жилье для 100 тысяч украинских беженцев.
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