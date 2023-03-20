Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вчера был довольно удачный день для ВСУ в Новой Каховке. 19 марта Силы обороны Украины нанесли достаточно мощный и точный удар по промышленной базе в городе. Хотя удар был один, но нам сообщили, что детонация была очень мощной. Такая детонация является свидетельством того, что попали в склад боеприпасов оккупантов", - рассказал Хлань.

Депутат облсовета добавил, что украинские партизаны также активно работают над освобождением украинских территорий от оккупантов.

"Также вечером было сообщение, что в центре Новой Каховки раздался взрыв. Взрыв раздался на элеваторе, который в последнее время не работал. Однако это не была работа ВСУ. По нашей информации, это была работа украинских партизан. На этом элеваторе был ликвидирован склад горюче-смазочных материалов оккупантов", - добавил он.