19-летняя украинка Снигур выиграла турнир ITF в Дубае, в полуфинале она победила россиянку

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Поединок длился 55 минут и завершился для Дарьи Снигур победами в первом и втором сетах - 6:3, 6:0. Украинка в шестой раз в карьере стала победительницей турнира ITF.



У 19-летней Снигур рекордная для нее 183 позиция в рейтинге WTA. Ее соперница 31-летняя Кристина Кучева – 110-я



Призовой фонд соревнований в Дубае составил $100 тыс.



ITF World Tennis Tour



Дубай, ОАЭ



Финал



Дарья Снигирь (Украина) – Кристина Кучева (Словакия) – 6:3, 6:0

26 ноября в полуфинале турнира ITF100 в Дубае украинка Дарья Снигур победила россиянку Анастасию Гасанову.

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