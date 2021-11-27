19-летняя украинка Снигур выиграла турнир ITF в Дубае, в полуфинале она победила россиянку
В финале турнира ITF100 в Дубае украинка Дарья Снигур победила словачку Кристину Кучеву
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок длился 55 минут и завершился для Дарьи Снигур победами в первом и втором сетах - 6:3, 6:0. Украинка в шестой раз в карьере стала победительницей турнира ITF.
У 19-летней Снигур рекордная для нее 183 позиция в рейтинге WTA. Ее соперница 31-летняя Кристина Кучева – 110-я
Призовой фонд соревнований в Дубае составил $100 тыс.
ITF World Tennis Tour
Дубай, ОАЭ
Финал
Дарья Снигирь (Украина) – Кристина Кучева (Словакия) – 6:3, 6:0
- 26 ноября в полуфинале турнира ITF100 в Дубае украинка Дарья Снигур победила россиянку Анастасию Гасанову.
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