19-летняя украинка Снигур обыграла россиянку и вышла в финал турнира ITF в Дубае
В полуфинале турнира ITF100 в Дубае украинка Дарья Снигур победила россиянку Анастасию Гасанову
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок длился 1 час 49 минут и завершился для Снигур победами во втором и третьем сетах - 6:1, 6:3. Во время встречи 19-летняя украинка однажды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов.
Гасанова занимает 139-е место в рейтинге WTA. У Снигур 183 позиция.
В финале турнира Дарья Снигур встретится с победительницей матча Кристина Кучова (Словакия) – Александра Крунич (Сербия). Призовой фонд соревнований в Дубае составляет $100 тыс.
ITF World Tennis Tour
Дубай, ОАЭ
Полуфинал
Дарья Снигирь (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 4:6, 6:1, 6:3
- 1 ноября Элина Свитолина опустилась с 6-й на 14-ю позицию в рейтинге WTA.
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