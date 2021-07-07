19-летний защитник сборной Эквадора может перейти в "Шахтер"

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

19-летний Пьер Гинкепи защищает цвета аргентинского "Тальерес Кордоба". Его контракт действует до 31 декабря 2025 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, результативными действиями не отличался.

Transfermarkt оценивает защитника в 5 млн евро. На нынешнем Кубке Америки Инкапье сыграл 5 матчей за сборную Эквадора. Пока есть информация только об интересе "Шахтера", финансовые условия потенциальной сделки не уточняются.

В это межсезонье "горняки" подписали защитника Марлона, хавбека Педринью и форварда Лассину Траоре. В общем потратили 40 млн евро. Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби требовал от боссов клуба усиления каждой линии и получил это.

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