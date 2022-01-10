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19-летний чемпион мира по стрельбе застрелил себя на охоте

10 января, 2022 понедельник
19:14
Спорт

Итальянский спортсмен Кристиан Гилли умер из-за того, что случайно застрелил себя на охоте

Об этом сообщает La Gаzzetta dello Sport.

19-летний Кристиан Гилли вместе с друзьями охотился в лесу в провинции Пиза. Компания весело проводила время, пока не произошла трагедия. Итальянский спортсмен нагнулся, чтобы взять новые патроны для винтовки и случайно выстрелил себе в живот.

Друзья сразу вызвали экстренные службы, медики оперативно госпитализировали титулованного спортсмена, но спасти не смогли. Причиной смерти Гилли стало сильное внутреннее кровотечение, которое не смогли остановить врачи.

Весной 2021 года Кристиан Гилли торжествовал в личном, командном и смешанном командном зачете на чемпионате Европы, а спустя несколько месяцев стал победителем юниорского чемпионата мира.

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смерть
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