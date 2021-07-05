19 июля Великобритания ослабляет карантин: отменят обязательный масочный режим
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал последний этап ослабления карантина
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на BBC.
Ослабление карантина предусматривает отмену ограничений на количество посетителей свадеб, похорон и домов престарелых.
Впервые с начала пандемии позволят работать ночным клубам, а в заведениях можно будет рассаживать людей на расстояние ближе 1 метра.
Также будут ослаблены правила ношения масок. Если сейчас их обязательно надо носить в общественном транспорте и магазинах, то после 19 июля, по словам Бориса Джонсона, каждый человек сам будет решать, носить ли их.
Этап ослабления карантина должен был состояться еще в июне, но его отложили из-за нового штамма коронавируса "Дельта" и для того, чтобы вакцинировались еще больше британцев.
Окончательно ослабление карантина в Англии должны утвердить 12 июля, после получения новых данных о динамике COVID-19. Что касается остальных стран ВБ, решение принимает местная власть.
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