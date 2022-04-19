19 апреля в пяти районах Киева работают семь продуктовых мини-ярмарок, - КГГА
19 апреля до 16:00 в пяти районах Киева работают продуктовые мини-ярмарки
Об этом сообщает КГГА.
По предварительной информации, в пяти районах столицы сегодня заработают продуктовые ярмарки, где будут реализовываться картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.
Мини-ярмарки будут работать до 16:00 по следующим адресам:
- Голосеевский район
- Дарницкий район
– ул. Евгения Харченко, 41-47
- Днепровский район
– ул. Ивана Микитенко, 21-27
- Подольский район
- угол ул. Межигорской и Юрковской (на карте Юрковская, 34)
- Святошинский район
– ул. Игната Юры, 5
– ул. Кулибина, 4
КГГА напоминает, что график работы мини-ярмарок может оперативно меняться.
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