1806 км через 12 областей: в Украине запускают поезд из Мариуполя в Рахив

Об этом Укрзализныця сообщает в Facebook.



Это самый длинный маршрут Укрзализныци: его общая протяженность - 1806 км. Это столько же, как между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции. Маршрут поезда фактически охватывает всю страну - проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. А это значит, что до Закарпатья могут добраться пассажиры из разных уголков Украины. Маршрут на высоте - его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины", - рассказали в УЗ.

Маршрут Мариуполь-Рахов протяженностью 1806 км будет охватывать 12 областей. Поезд №5/6 запустят по этому пути 12 декабря 2021 года.

Для удобства пассажиров поезд будет останавливаться на станциях Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня, Квасы - ближайших к популярным у туристов местам.