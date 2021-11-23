1806 км через 12 областей: в Украине запускают поезд из Мариуполя в Рахив
Укрзализныця запускает поезд №5/6 назначением Мариуполь-Рахив с рекордно длинным маршрутом
Об этом Укрзализныця сообщает в Facebook.
Это самый длинный маршрут Укрзализныци: его общая протяженность - 1806 км. Это столько же, как между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции. Маршрут поезда фактически охватывает всю страну - проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. А это значит, что до Закарпатья могут добраться пассажиры из разных уголков Украины. Маршрут на высоте - его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины", - рассказали в УЗ.
Маршрут Мариуполь-Рахов протяженностью 1806 км будет охватывать 12 областей. Поезд №5/6 запустят по этому пути 12 декабря 2021 года.
Для удобства пассажиров поезд будет останавливаться на станциях Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня, Квасы - ближайших к популярным у туристов местам.
- Напомним, с 12 декабря в горнолыжные курорты в Карпатах будут курсировать семь дополнительных поездов.
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