18 тыс. тонн украинской кукурузы доставили в Испанию по новому маршруту
Грузовое судно Alppila в понедельник утром доставило 18 тыс. тонн украинской кукурузы в порт Ла-Корунья на севере Испании
Об этом сообщает CNN.
Телекомпания сообщает, что судно шло по "новому морскому маршруту". Это первая партия украинского зерна, достигшая северо-западной Испании морским путем через Балтийское море, избежав блокады российскими ВМС портов Украины на Черном море.
Зерно доставили для местной компании Agafac, занимающейся производством кормов для животных. Обычно Agafac импортирует 40% своей кукурузы из Украины – речь идет около 1 млн тонн кукурузы.
"Это немного кукурузы, но речь идет в принципе о возобновлении возможности импортировать из Украины. Небольшие грузы кукурузы выехали из западных областей Украины грузовиками в Польшу и Румынию, а прибывшую в Испанию кукурузу загрузили на судно в польском порту Свиноусти на Балтийском море" – сообщили в Agafac.
- Напомним, заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник сообщил, что Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию.
- 12 июня немецкие чиновники обсуждали возможность создания фонда для спасения урожая зерна в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.02
Покупка 34.02Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 35.62Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное