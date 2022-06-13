18 тыс. тонн украинской кукурузы доставили в Испанию по новому маршруту

Об этом сообщает CNN.

Телекомпания сообщает, что судно шло по "новому морскому маршруту". Это первая партия украинского зерна, достигшая северо-западной Испании морским путем через Балтийское море, избежав блокады российскими ВМС портов Украины на Черном море.

Зерно доставили для местной компании Agafac, занимающейся производством кормов для животных. Обычно Agafac импортирует 40% своей кукурузы из Украины – речь идет около 1 млн тонн кукурузы.

"Это немного кукурузы, но речь идет в принципе о возобновлении возможности импортировать из Украины. Небольшие грузы кукурузы выехали из западных областей Украины грузовиками в Польшу и Румынию, а прибывшую в Испанию кукурузу загрузили на судно в польском порту Свиноусти на Балтийском море" – сообщили в Agafac.