18 сентября на фронте: россияне стреляли по украинцам из артиллерии, минометов, грантометив, пулеметов

Об этом говорится в утреннем фронтовом возведении за воскресенье, 19 сентября, передает Еспресо.TV .



Оккупанты вели обстрелы украинских позиций поблизости



Новоселовка Вторая - противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм,



Нью-Йорк - с станковых противотанковых гранатометов,



Широкино - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,



Южного, Катериновки - из гранатометов различных систем.



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Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, применив разрешенную минского договоренностями оружие.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уверяет командование Операции Объединенных сил.



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