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18 сентября на фронте: россияне стреляли по украинцам из артиллерии, минометов, грантометив, пулеметов

19 сентября, 2021 воскресенье
09:10
Новости

За прошедшие сутки, 18 сентября 2021 года, со стороны российско-террористических сил на Донбассе имели место шесть нарушений режима прекращения огня

Об этом говорится в утреннем фронтовом возведении за воскресенье, 19 сентября, передает Еспресо.TV .

Оккупанты вели обстрелы украинских позиций поблизости

Новоселовка Вторая - противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм,

Нью-Йорк - с станковых противотанковых гранатометов,

Широкино - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,

Южного, Катериновки - из гранатометов различных систем.

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Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, применив разрешенную минского договоренностями оружие.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уверяет командование Операции Объединенных сил.

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