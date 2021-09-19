18 сентября на фронте: россияне стреляли по украинцам из артиллерии, минометов, грантометив, пулеметов
За прошедшие сутки, 18 сентября 2021 года, со стороны российско-террористических сил на Донбассе имели место шесть нарушений режима прекращения огня
Об этом говорится в утреннем фронтовом возведении за воскресенье, 19 сентября, передает Еспресо.TV .
Оккупанты вели обстрелы украинских позиций поблизости
Новоселовка Вторая - противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм,
Нью-Йорк - с станковых противотанковых гранатометов,
Широкино - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,
Южного, Катериновки - из гранатометов различных систем.
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Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, применив разрешенную минского договоренностями оружие.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уверяет командование Операции Объединенных сил.
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