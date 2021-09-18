18 сентября на фронте: оккупанты один раз нарушили "режим тишины"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" совершил пролет с пересечением линии разграничения на Луганщине.

О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 га территории, передали на уничтожение 1 692 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb