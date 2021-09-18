18 сентября на фронте: оккупанты один раз нарушили "режим тишины"
В субботу, 18 сентября, на Донбассе российские оккупанты запустили через линию разграничения беспилотник
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" совершил пролет с пересечением линии разграничения на Луганщине.
О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 га территории, передали на уничтожение 1 692 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов.
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