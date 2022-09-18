18 сентября из украинских портов выйдет 10 судов с зерном

Об этом идет речь в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

"18 сентября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" запланирован уход 10 судов из 169,3 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием по "Зерновой инициативе" экспортировано 3,7 млн тонн агропродукции - из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки вышли 165 судов.