18 сентября из украинских портов выйдет 10 судов с зерном
По состоянию на 10:00 из портов Большой Одессы вышло 8 судов, еще 2 ждут свою очередь и благоприятные условия
Об этом идет речь в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.
"18 сентября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" запланирован уход 10 судов из 169,3 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.
В министерстве сообщили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием по "Зерновой инициативе" экспортировано 3,7 млн тонн агропродукции - из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки вышли 165 судов.
- Напомним, 15 сентября в Румынии поезд с украинским зерном сошел с рельсов: полиция допускает диверсию.
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