Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил 16 января.

"Украина и ЕС только подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи. Это поможет в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность", - написал он.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис уточнил , что первый транш в размере 3 млрд евро поступит уже на этой неделе.

13 декабря 2022 года все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине €18 млрд помощи в 2023 году. Днем ранее послы ЕС "практически единогласно" одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.

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