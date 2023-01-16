18 млрд евро для Украины: первый транш макрофинансовой помощи поступит уже на этой неделе
Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из обещанных восемнадцати поступит Украине уже на этой неделе
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил 16 января.
"Украина и ЕС только подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи. Это поможет в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность", - написал он.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис уточнил , что первый транш в размере 3 млрд евро поступит уже на этой неделе.
- 13 декабря 2022 года все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине €18 млрд помощи в 2023 году. Днем ранее послы ЕС "практически единогласно" одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.
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