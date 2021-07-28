1,8 млн украинцев завершили вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.



Вчера первую дозу получили 86 952 человека, завершили вакцинацию - 56 376 человек.



В этот день работало: 829 бригад, 2666 пунктов; 360 центров вакцинации.



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С начала кампании привито 3264715 человек первую дозу получили - 3264713 человек полностью иммунизированы - 1817211 человек. В общем сделано 5081924 прививки.

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