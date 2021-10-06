18-летняя украинка победила чемпионку Европы из России в упорной схватке за медаль ЧМ-2021
Александра Хоменец и Магомед Закариев принесли сборной Украины бронзовые медали чемпионата мира по борьбе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На чемпионате мира в Осло (Норвегия) Александра Хоменец отметилась в весовой категории до 55 кг.
Сначала украинка уступила японке Цугуми Сакураи (4:10), но в утешительном турнире одолела Роксану Засину из Польши (8:6) и получила право бороться за бронзу.
В схватке за медаль Александра Хоменец победила двукратную чемпионку Европы россиянку Ольгу Хорошавцеву (10:8).
Борец вольного стиля Магомед Закариев принес Украине бронзу в категории до 97 кг.
На пути к полуфиналу он победил Максвелла Лейси Гарито из Коста-Рики (10:3) и турка Сулеймана Карадениза (6:3).
В полуфинале представитель Украины уступил будущему чемпиону - Абдулрашиду Садулаеву из России (0:11).
В схватке за бронзу Магомед Закариев победил белоруса Александра Гущина (9:3).
Чемпионат мира в Осло продлится до 10 октября.
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