18-летний вратарь "Динамо" стал футболистом испанского клуба

Об этом сообщает испанский журналист Хорхе Эрнандес.



18-летний вратарь "Динамо" Илларион Тугай и испанская "Кордоба" подписали контракт до 2023 года. Финансовые условия трансфера не сообщаются.



Илларион Тугай в этом сезоне сыграл в 1 матче за "Динамо" U-19 в юношеском первенстве Украины.



"Кордоба" выступает в 4-м дивизионе Испании и сейчас лидирует в своей группе.

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