18-летний вратарь "Динамо" стал футболистом испанского клуба
Испанская ”Кордоба” подписала украинского голкипера Иллариона Тугая
Об этом сообщает испанский журналист Хорхе Эрнандес.
18-летний вратарь "Динамо" Илларион Тугай и испанская "Кордоба" подписали контракт до 2023 года. Финансовые условия трансфера не сообщаются.
Илларион Тугай в этом сезоне сыграл в 1 матче за "Динамо" U-19 в юношеском первенстве Украины.
"Кордоба" выступает в 4-м дивизионе Испании и сейчас лидирует в своей группе.
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