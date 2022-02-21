18-летний украинский футболист, покинувший "Шахтер" ради Москвы, принял российское гражданство
Центральный защитник Марк Мампасси, который перешел в московский "Локомотив", стал гражданином России
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На официальном сайте Российской Премьер-лиги Марк Мампасси числится в составе "Локомотива" как гражданин РФ. На авторитетном немецком портале Transfermarkt в профиле защитника также появился российский флаг в разделе гражданства.
В зимнее трансферное окно Марк Мампасси перешел из "Шахтера" в московский "Локомотив" за 3 млн евро. Защитник подписал с россиянами контракт на пять лет.
В нынешнем сезоне на счету Мампасси 12 матчей за "Мариуполь", где он играл в аренде. Футболист сыграл 15 матчей за молодежные сборные Украины.
"Локомотив" сейчас идет 4-м в турнирной таблице чемпионата России.
- 12 ноября стало известно, что футболист молодежной сборной Украины Марк Мампасси перейдет в московский "Локомотив".
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