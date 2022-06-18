18-летний футболист "Днепра-1" перейдет в АПЛ за 1,5 млн евро

Об этом сообщил авторитетный журналист Игорь Цыганик.

Сумма трансфера Ярмолюка в Брентфорде составит 1,5 млн евро.

"Уже стороны пришли к согласию. Осталось официально оформить этот документ. Остается минимальный процент того, что может произойти что-то форс-мажорное и экстраординарное, но еще один украинский футболист будет выступать в составе клуба АПЛ. Цена за этого футболиста - примерно 1,5 млн евро сейчас согласовали между собой клубы. Хотя в начале "Брентфорд" предлагал втрое меньше, но во время переговоров удалось добиться такого согласия", - сказал Цыганик.

1 марта Егору Ярмолюку исполнилось 18 лет. На его счету 9 матчей и 1 гол в УПЛ и Кубке Украины. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 400 тысяч евро.

В АПЛ в прошлом играли трое украинцев. Андрей Ярмоленко в лондонском "Вест Гэме", Александр Зинченко за "Манчестер Сити" и Виталий Миколенко в "Эвертоне".

12 июня стало известно, что Барселона рассматривает кандидатуру украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника.

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