18-летний футболист "Днепра-1" перейдет в АПЛ за 1,5 млн евро
Полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк станет игроком английского "Брентфорда"
Об этом сообщил авторитетный журналист Игорь Цыганик.
Сумма трансфера Ярмолюка в Брентфорде составит 1,5 млн евро.
"Уже стороны пришли к согласию. Осталось официально оформить этот документ. Остается минимальный процент того, что может произойти что-то форс-мажорное и экстраординарное, но еще один украинский футболист будет выступать в составе клуба АПЛ. Цена за этого футболиста - примерно 1,5 млн евро сейчас согласовали между собой клубы. Хотя в начале "Брентфорд" предлагал втрое меньше, но во время переговоров удалось добиться такого согласия", - сказал Цыганик.
1 марта Егору Ярмолюку исполнилось 18 лет. На его счету 9 матчей и 1 гол в УПЛ и Кубке Украины. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 400 тысяч евро.
В АПЛ в прошлом играли трое украинцев. Андрей Ярмоленко в лондонском "Вест Гэме", Александр Зинченко за "Манчестер Сити" и Виталий Миколенко в "Эвертоне".
- 12 июня стало известно, что Барселона рассматривает кандидатуру украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.52
Покупка 34.52Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.98Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное