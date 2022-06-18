18 июня россияне в Донецкой области убили одного гражданского жителя, - ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram .

"Россияне убили 1 человека в Донецкой области - в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения. В Бахмуте зарегистрировано 1 раненого и 1 погибшего, которые были ранены на территории Луганщины", - написал он.

По его словам, невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.