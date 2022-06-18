18 июня на Востоке ВСУ уничтожили 87 россиян и 2 склада боеприпасов
Украинские защитники 18 июня на Востоке уничтожили танк, 2 склада боеприпасов и 87 оккупантов
Об этом сообщает оперативное командование "Восток" в Facebook .
Сегодня, 18 июня, Силы обороны уничтожили:
- личного состава – 87
- танков – 1
- минометов – 5
- АТТ – 52
- специальная техника - 1
- БПЛА – 1
- состав из б/п – 2.
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