18 июля на фронте: российские оккупанты дважды нарушили режим "тишины"
18 июля на Донбассе российские оккупационные войска дважды нарушили режим "тишины"
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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