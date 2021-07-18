18 июля на фронте: российские оккупанты дважды нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb