Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"18 громад на территории Сумщины находятся под постоянными обстрелами. Россияне бьют по всей территории вдоль границы. Это зона вглубь почти на 25 км. Больше всего страдают населенные пункты, к которым россияне достают минометами. То есть, до 5-7 км. Таких населенных пунктов очень много вдоль границы с РФ", - рассказал Бобиренко

Политолог рассказал, что в Сумской области из-за обстрелов постоянно есть жертвы среди гражданского населения

"Также на территорию Сумщины периодически заходят российские ДРГ. Конечно, ситуация на Сумщине ничем не похожа на Бахмут и Угледар. Однако еженедельно у нас есть потери среди гражданского населения. Также есть потери военнослужащих ВСУ. Но хочу заметить, что на Сумщине люди активно готовятся к полевым работам, невзирая на напряженную ситуацию", - добавил он.