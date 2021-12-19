18 декабря на фронте: с российской стороны – 8 обстрелов, с украинской – раненый
За прошедшие сутки, 18 декабря 2021 года, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке Министерства обороны Украины, на которое ссылается Еспресо.TV.
Оккупанты вели огонь поблизости:
Широкиного - где противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17,
Южного - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия,
Водяного - из минометов калибра 82 мм,
Троицкого - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов,
Новозвановки - из гранатометов разных систем.
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"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.
При этом украинские защитники открывали ответный огонь, "не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", и таким образом заставили россиян и их наемников прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 19 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в МО Украины.
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