18 августа. Годовщина со дня, когда украинские военные вошли в Иловайск - "Иловайский котел" (2014)
18 августа 2014 года украинские защитники вошли в Иловайск и взяли под контроль большую часть города
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бои за Иловайск продолжались с 6 августа по 3 сентября 2014 года. Украинским военнослужащим и добровольческим батальонам удалось войти в город 18 августа. Тогда они смогли взять под контроль большую часть города.
Тем не менее впоследствии в Иловайск зашла регулярная российская террористическая армия. 23-24 августа украинские военные оказались в окружении.
По непосредственному указанию и приказу командования генштаба ВС РФ, 24 августа - российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных вместе с тремя пленными российскими десантниками.
Были убиты 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 128 - попали в плен. Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн гривен.
В ночь с 28 на 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для оказавшихся в окружении украинских военных. В 08:15 украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно договоренным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо российских укрепленных позиций, однако через некоторое время российские войска открыли огонь, расстреляв колонны на марше.
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По состоянию на конец августа 2017 г. был практически завершен процесс установления, идентификации и перезахоронения погибших.
- В августе 2019 года в Украине был введен День памяти защитников Украины, который будет отмечен 29 августа. Дата приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии в Донбассе — дню выхода из окружения в Иловайске.
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