18 апреля гуманитарные коридоры не будут открывать - оккупанты не прекращают обстрелы, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в telegram.



По ее словам, 17 апреля были сложные переговоры по работе гуманитарных коридоров из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Договаривались также о коридорах из городов Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее.



Но из-за блокировки и обстрелов гуманитарных маршрутов оккупантами их не открыли для эвакуации.



"Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее",- написала Верещук.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил , что началось наступление и призвал людей немедленно эвакуироваться из области. По состоянию на 11:00 сообщил , что россияне захватили Кременную и убили несколько гражданских, эвакуация невозможна.