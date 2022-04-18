18 апреля гуманитарные коридоры не будут открывать - оккупанты не прекращают обстрелы, - Верещук
18 апреля не будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из восточных областей Украины
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в telegram.
По ее словам, 17 апреля были сложные переговоры по работе гуманитарных коридоров из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Договаривались также о коридорах из городов Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее.
Но из-за блокировки и обстрелов гуманитарных маршрутов оккупантами их не открыли для эвакуации.
"Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее",- написала Верещук.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил , что началось наступление и призвал людей немедленно эвакуироваться из области. По состоянию на 11:00 сообщил , что россияне захватили Кременную и убили несколько гражданских, эвакуация невозможна.
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