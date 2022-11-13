179 населенных пунктов декупировано на Херсонщине с начала недели
С 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на странице в фейсбуке.
Украинские военные деоккупировали 179 населенных пунктов Херсонской области, эта территория занимает более 4,5 тысячи квадратных километров.
"В освобожденных населенных пунктах и на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные", - сообщает пресс-служба.
Оперативное командование сообщает, что ночью оккупанты обстреливали правый берег Днепра зенитно-ракетными системами С-300, погибших нет.
"Враг не прекращает обстрелов позиций наших подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных громад, ведет воздушную разведку. Также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов", - отмечает ОК "Юг"
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