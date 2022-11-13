Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на странице в фейсбуке.

Украинские военные деоккупировали 179 населенных пунктов Херсонской области, эта территория занимает более 4,5 тысячи квадратных километров.

"В освобожденных населенных пунктах и на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные", - сообщает пресс-служба.

Оперативное командование сообщает, что ночью оккупанты обстреливали правый берег Днепра зенитно-ракетными системами С-300, погибших нет.

"Враг не прекращает обстрелов позиций наших подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных громад, ведет воздушную разведку. Также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов", - отмечает ОК "Юг"

Геническ вынужденно стал новой "административной столицей" российских террористов в оккупированной части Херсонской области.

12 ноября Силы обороны ударили по зданию на Херсонщине, в котором находились до 500 военных РФ, ныне известно о 16 погибших.

Глава Херсонской ОВА сообщил о минировании областного центра, людей призывают не выходить на центральные улицы, пока работают взрывотехники.

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