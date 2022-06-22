Об этом сообщает "Irish Times".

Представитель министерства иностранных дел Ирландии заявил, что заявленная сумма актуальна и основана на данных, предоставленных ему Центральным банком. Львиную долю этой суммы составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах, также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и в меньшей степени – элитной недвижимости.

Причем сумма значительно больше, чем задекларированные ранее в документах ЕС €839 млн.



Центральный банк Ирландии разослал ряду деловых организаций письма с напоминанием им о своей роли в надзоре за финансовыми санкциями и ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС. Причем укрывательство факта невыполнения санкций, — отмечается в письме, — является уголовным преступлением.

21 июня глава МИД Британии Лиз Трасс объявила о подготовке новых санкций против РФ.

Правительства США и Канады продолжают тесно взаимодействовать в вопросе антироссийских санкций, а также уменьшение глобальных экономических последствий войны, развязанной РФ против Украины.

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