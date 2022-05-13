Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова в facebook.

По ее словам, кафиры хвастаются тем, что за сутки они доставили и раздали 3 500 продуктовых наборов и обеспечили горячим питанием 6 тысяч человек. Сейчас это составляет 6,5% всех жителей города.

Людмила Денисова сообщила, что через два месяца блокады россияне не допустили в Мариуполь ни один гуманитарный конвой с продовольствием от Украины или международных организаций.

"Такие действия РФ являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда", - написала она.

Также Денисова в очередной раз обратилась в Комиссию ООН с просьбой учесть эти факты совершения геноцида и нарушений прав человека в Украине.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сказал, что россияне толкают Мариуполь к новой волне гуманитарной катастрофы под видом "возвращается жизнь".

11 мая оккупанты анонсировали тестовый запуск городской насосной станции в с. Старый Крым может привести к переполнению канализационной системы Мариуполя.

5 мая оккупанты начали заменять украинские названия российскими на дорожных указаниях Мариуполя и его окрестностей.

Украинские защитники удерживают оборону под плотным огнем. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту.

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