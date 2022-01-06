"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев", – Порошенко

"2022-й начался с "черных лебедей". Несмотря на праздники, мы внимательно наблюдаем как за событиями в Казахстане, так и за встречей советников Нормандского формата, которая должна пройти без участия Украины и еще в Москве. И за консультациями НАТО по безопасности с Россией, которые предстоят вскоре", – пишет Порошенко на своей странице в Facebook.

Сегодня следует, несмотря на длительный праздничный период, многое сделать для активизации западной поддержки нашего государства, работать с европейскими и американскими партнерами – отмечает пятый президент.

"Удивительно, что в дни такого напряжения исполняющий роль президента постит видосик оставшийся за кадром новогодний видосика. Он развлекается с щенками в спортзале, с Ермаком в Гуте. Отдыхает в Буковеле вместе с Коломойским, своим годфазером и главным выгодополучателем от пребывания Зеленского в офисе президента", – отмечает лидер партии.

"Когда у власти неадекватны, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому на следующей неделе – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране", – сообщил Петр Порошенко.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине", – отмечает Порошенко.

"Уверен, украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность", – резюмирует пятый президент.