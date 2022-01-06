"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев", – Порошенко
Украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим – убежден пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко
"2022-й начался с "черных лебедей". Несмотря на праздники, мы внимательно наблюдаем как за событиями в Казахстане, так и за встречей советников Нормандского формата, которая должна пройти без участия Украины и еще в Москве. И за консультациями НАТО по безопасности с Россией, которые предстоят вскоре", – пишет Порошенко на своей странице в Facebook.
Сегодня следует, несмотря на длительный праздничный период, многое сделать для активизации западной поддержки нашего государства, работать с европейскими и американскими партнерами – отмечает пятый президент.
"Удивительно, что в дни такого напряжения исполняющий роль президента постит видосик оставшийся за кадром новогодний видосика. Он развлекается с щенками в спортзале, с Ермаком в Гуте. Отдыхает в Буковеле вместе с Коломойским, своим годфазером и главным выгодополучателем от пребывания Зеленского в офисе президента", – отмечает лидер партии.
"Когда у власти неадекватны, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому на следующей неделе – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране", – сообщил Петр Порошенко.
"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине", – отмечает Порошенко.
"Уверен, украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность", – резюмирует пятый президент.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря гБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации по подозрению Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
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