17 тыс. за полгода. Состоятельные арабские туристы полюбили Украину

По данным Госпогранслужбы, только за первое полугодие этого года Украину посетило более 17 тысяч туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Катара и Бахрейна. Это в десятки раз больше, чем в предыдущие годы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС.

На первом месте - туристы из Саудовской Аравии. Их приехало более 14 тысяч.

"Это действительно туристический бум, и гостей из арабских стран в Украине сейчас больше, чем из других стран. В гостиницах они занимают до 50% номеров", - говорит председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.



"Саудовцы любят открывать новые места. Нас в Украине поразило многое. Особенно - природа и погода. Нам нравится еда, она похожа на средиземноморскую кухню", - цитирует бахрейнское издание Alayam Мохаммеда Масуда, который работает в туристической сфере.



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В арабских СМИ действительно можно найти десятки свежих публикаций, посвященнных Украине. Арабские туристы из-за карантина в Европе были вынуждены искать новые направления для путешествий и так открыли для себя Украину.



Закрытая на карантин Европа, открытая Украина и огромное количество авиарейсов - основные причины арабского туристического бума, считают эксперты.



Особенно гостям-арабам нравится дождь.

"Снимают грозу на телефоны и звонят родственникам, чтобы показать дождь, фотографируют каждое дерево, в восторге от лесов, водопадов и гор, катаются на самокатах и водных аттракционах", - описывают восторг арабских туристов украинские гиды и отельеры.



Приезжают арабские туристы большими семьями с родителями и детьми обычно на 10-14 дней. Успевают по несколько дней посвятить Киеву, Львову и Карпатам. Чуть меньше едут в Одессу, рассказывает о маршрутах арабских туристов Украина гид Леля Филимонова.



По оценкам Госагентства развития туризма, расходы одного такого туриста в Украине, составляют около $3 тыс. То есть они уже потратили в Украине несколько десятков миллионов долларов.