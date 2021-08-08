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Главная Экономика 17 тыс. за полгода. Состоятельные арабские туристы полюбили Украину

17 тыс. за полгода. Состоятельные арабские туристы полюбили Украину

8 августа, 2021 воскресенье
18:39
Экономика

В Украине происходит настоящий бум туристов из стран Персидского залива

По данным Госпогранслужбы, только за первое полугодие этого года Украину посетило более 17 тысяч туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Катара и Бахрейна. Это в десятки раз больше, чем в предыдущие годы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС.

На первом месте - туристы из Саудовской Аравии. Их приехало более 14 тысяч.

"Это действительно туристический бум, и гостей из арабских стран в Украине сейчас больше, чем из других стран. В гостиницах они занимают до 50% номеров", - говорит председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Саудовцы любят открывать новые места. Нас в Украине поразило многое. Особенно - природа и погода. Нам нравится еда, она похожа на средиземноморскую кухню", - цитирует бахрейнское издание Alayam Мохаммеда Масуда, который работает в туристической сфере.

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В арабских СМИ действительно можно найти десятки свежих публикаций, посвященнных Украине. Арабские туристы из-за карантина в Европе были вынуждены искать новые направления для путешествий и так открыли для себя Украину.

Закрытая на карантин Европа, открытая Украина и огромное количество авиарейсов - основные причины арабского туристического бума, считают эксперты.

Особенно гостям-арабам нравится дождь.

"Снимают грозу на телефоны и звонят родственникам, чтобы показать дождь, фотографируют каждое дерево, в восторге от лесов, водопадов и гор, катаются на самокатах и водных аттракционах", - описывают восторг арабских туристов украинские гиды и отельеры.

Приезжают арабские туристы большими семьями с родителями и детьми обычно на 10-14 дней. Успевают по несколько дней посвятить Киеву, Львову и Карпатам. Чуть меньше едут в Одессу, рассказывает о маршрутах арабских туристов Украина гид Леля Филимонова.

По оценкам Госагентства развития туризма, расходы одного такого туриста в Украине, составляют около $3 тыс. То есть они уже потратили в Украине несколько десятков миллионов долларов.

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Саудовская Аравия
Персидский залив
арабы
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