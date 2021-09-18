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17 сентября на фронте: россияне ранили двух защитников Украины

18 сентября, 2021 суббота
07:30
война с Россией

За прошедшие сутки, 17 сентября 2021 года, российские войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 18 сентября, передает Еспресо.TV .

Оккупанты били по украинским позициям вблизи поселков и сел:

Пески - из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра,

Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

Екатериновка - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия,

Зайцево - из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

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Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении.

Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - заверили в командовании ООС.


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