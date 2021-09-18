17 сентября на фронте: россияне ранили двух защитников Украины

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 18 сентября, передает Еспресо.TV .



Оккупанты били по украинским позициям вблизи поселков и сел:



Пески - из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра,



Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,



Екатериновка - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия,



Зайцево - из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.



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Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



Вследствие вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении.



Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.



"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - заверили в командовании ООС.





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