17 сентября на фронте: россияне ранили двух защитников Украины
За прошедшие сутки, 17 сентября 2021 года, российские войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 18 сентября, передает Еспресо.TV .
Оккупанты били по украинским позициям вблизи поселков и сел:
Пески - из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра,
Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
Екатериновка - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия,
Зайцево - из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
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Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении.
Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.
"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - заверили в командовании ООС.
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