17 октября на фронте: российские оккупанты провели три обстрела
В воскресенье, 17 октября, российские оккупационные войска трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В частности, в направлении Луганского наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Наши защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.
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