17 октября на фронте: российские оккупанты провели три обстрела

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, в направлении Луганского наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

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