$1,7 млн за рекламный контракт, - Свитолина похвасталась своим финансовым состоянием

Телеканал ICTV устроил для украинки Элины Светолиной блиц, где задали немало вопросов о призовых и гонорарах, которые она получала за свою карьеру.



– Самая большая сумма призовых, которые ты получила в жизни?



– $2,5 млн



– А гонорар за рекламный контракт?



– $1,7 млн



– По данным WTA, за свою спортивную карьеру ты заработала $22 млн призовых. Правильно ли они посчитали?



– С рекламными контрактами больше.



– Сколько за год ты тратишь на свою команду?



– $500 тыс.



– Кто зарабатывает больше - твой муж Гаэль Монфис или ты?



– Он зарабатывает больше из-за рекламных контрактов.



– Сколько может стоить мастер-класс от Элины Светолиной?



– Я сейчас делаю такие для своего благотворительного фонда. По меньшей мере $10 тыс.



– Самый большой гонорар за мастер-класс?



– $50 тыс, – сказала Свитолина.

Этой осенью Элина Свитолина покинула топ-10 рейтинга WTA впервые с мая 2017 года. Сейчас украинка занимает 15-е место.

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