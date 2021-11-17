$1,7 млн за рекламный контракт, - Свитолина похвасталась своим финансовым состоянием
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что самый большой гонорар за рекламный контракт, который она заработала в своей карьере, - $1,7 млн
Телеканал ICTV устроил для украинки Элины Светолиной блиц, где задали немало вопросов о призовых и гонорарах, которые она получала за свою карьеру.
– Самая большая сумма призовых, которые ты получила в жизни?
– $2,5 млн
– А гонорар за рекламный контракт?
– $1,7 млн
– По данным WTA, за свою спортивную карьеру ты заработала $22 млн призовых. Правильно ли они посчитали?
– С рекламными контрактами больше.
– Сколько за год ты тратишь на свою команду?
– $500 тыс.
– Кто зарабатывает больше - твой муж Гаэль Монфис или ты?
– Он зарабатывает больше из-за рекламных контрактов.
– Сколько может стоить мастер-класс от Элины Светолиной?
– Я сейчас делаю такие для своего благотворительного фонда. По меньшей мере $10 тыс.
– Самый большой гонорар за мастер-класс?
– $50 тыс, – сказала Свитолина.
Этой осенью Элина Свитолина покинула топ-10 рейтинга WTA впервые с мая 2017 года. Сейчас украинка занимает 15-е место.
- Напомним, 18 октября Элина Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.
- 25 октября украинская теннисистка объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Бэттлс.
- 1 ноября Свитолина опустилась с 6-й на 14-ю позицию в рейтинге WTA.
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