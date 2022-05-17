17 мая защитники украинского неба уничтожили 15 воздушных целей врага
17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага
Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
"Противовоздушная оборона Сухопутных войск 17 мая поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще 1 БпЛА и 4 крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Всего за сутки поражено 15 воздушных целей: 11 БпЛА (ОТР) , – говорится в сообщении.
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