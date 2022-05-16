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17 мая состоится церемония прощания с Кравчуком

16 мая, 2022 понедельник
19:05
Общество Леонид Кравчук

17 мая в Киеве состоится церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком

Об этом сообщает Офис президента Украины .

"Во вторник, 17 мая, состоится церемония прощания с президентом Украины 1991-1994 гг. Леонидом Кравчуком", - говорится в сообщении.

Церемония пройдет в Украинском доме в Киеве. Начало в 11:00.

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