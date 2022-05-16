17 мая состоится церемония прощания с Кравчуком
17 мая в Киеве состоится церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком
Об этом сообщает Офис президента Украины .
"Во вторник, 17 мая, состоится церемония прощания с президентом Украины 1991-1994 гг. Леонидом Кравчуком", - говорится в сообщении.
Церемония пройдет в Украинском доме в Киеве. Начало в 11:00.
- 10 мая в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
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