17 мая состоится церемония прощания с Кравчуком

Об этом сообщает Офис президента Украины .

"Во вторник, 17 мая, состоится церемония прощания с президентом Украины 1991-1994 гг. Леонидом Кравчуком", - говорится в сообщении.

Церемония пройдет в Украинском доме в Киеве. Начало в 11:00.

10 мая в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.