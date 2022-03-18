17 марта из Украины выехали 55 тыс. человек, въехали – 18 тыс., - ГПСУ

Такие данные в Facebook опубликовала Государственная пограничная служба Украины.



С начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулись более 302 тысяч соотечественников.



Пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока. Отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову можно на Facebook странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.



Как сообщает Госпогранслужба, все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Звонковое") работают в круглосуточном режиме.

Напомним, Канада начала официально принимать беженцев из Украины.

Норвегия готовится принять до 100 тыс. украинских беженцев