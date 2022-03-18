17 марта из Украины выехали 55 тыс. человек, въехали – 18 тыс., - ГПСУ
По данным Госпогранслужбы, в течение 17 марта уехали из Украины более 55 тысяч человек. 18 тысяч человек въехали на территорию Украины. Среди них мужчины, готовые защищать Родину
Такие данные в Facebook опубликовала Государственная пограничная служба Украины.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулись более 302 тысяч соотечественников.
Пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока. Отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову можно на Facebook странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Как сообщает Госпогранслужба, все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Звонковое") работают в круглосуточном режиме.
- Напомним, Канада начала официально принимать беженцев из Украины.
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