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17 июля Путин приползет на коленях и объявит, что продолжает "зерновое соглашение", - Пионтковский

16 июля, 2023 воскресенье
09:04
Война с Россией

Российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский считает, что у России не осталось выбора, кроме как продолжить участие в "зерновом соглашении"

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Пленные военные украинские командиры из Азовстали вернулись домой из Турции. Россия топнула ножкой: заявила, что выходит из "зернового соглашения". Но, на мой взгляд, самое мощное заявление Эрдогана заключается в том, что на пресс-конференции с Зеленским эти два лидера сообщили, что они не могут оставить без хлеба африканские народы, страдающие от голода, и они будут продолжать", - пояснил Пионтковский.

Политолог убежден, что скоро в РФ сообщат о продолжении участия в "зерновом соглашении"

"Если Россия не хочет – это ее дело, пусть сама африканцам объясняет, а Турция и Украина будут продолжать транспортировать украинское зерно в Африку. И если нужно, то для этого обеспечения будут использовать военно-морские силы Турции. Я предсказываю: Москва на коленях приползет 17 июля и сообщит, что она продолжает участие в "зерновом соглашении". Это будет еще одно публичное унижение Путина", - добавил он.
 

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для продления соглашения оккупанты требовали:

  • переподключения Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты
  • возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили. 

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

Впоследствии, 12 июля, Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения о продлении "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

Украина
Владимир Путин
Турция
Владимир Зеленский
зерно
Реджеп Эрдоган
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