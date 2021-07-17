17 июля на фронте: ранены двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В воскресенье, 17 июля, зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Чермалыка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В районе Водяного, на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино и Павлополя открыли огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении населенного пункта Старогнатовка применили артиллерию калибра 122-мм.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Вследствие вражеских обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения. Защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши подразделения открывали ответный огонь.

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