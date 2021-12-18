17 декабря в Украине зафиксировали 7,5 тыс. новых случаев COVID-19
17 декабря зафиксировано 7 503 новых случаев COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.
За минувшие сутки болезнь подтвердили у 674 детей и 154 работника.
Вчера от коронавируса было вакцинировано 136962 человека против COVID-19.
Первую дозу получили 42 544 человека, завершили вакцинацию – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.
17 декабря:
- попало в больницу – 2 018 человек;
- смертей – 288;
- поправилось – 18 534 человека.
- заболело – 3 604 549 человек;
- поправилось – 3 324 999 человек;
- умерло – 92 929;
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