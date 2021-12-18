17 декабря в Украине зафиксировали 7,5 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.



За минувшие сутки болезнь подтвердили у 674 детей и 154 работника.



Вчера от коронавируса было вакцинировано 136962 человека против COVID-19.



Первую дозу получили 42 544 человека, завершили вакцинацию – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.



17 декабря:

попало в больницу – 2 018 человек;

смертей – 288;

поправилось – 18 534 человека.

заболело – 3 604 549 человек;

поправилось – 3 324 999 человек;

умерло – 92 929;

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За все время пандемии:С начала кампании первую дозу вакцины получили 14 355 538 человек, полностью иммунизированы - 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности проведено 27 274 636 прививок.